شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظمة العربية يعلق على قرار الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بتأكيد اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين المحتلة، قائإ إن ذلك انتصاراً مهماً وتاريخياً للضحايا.

وقال شلبي خلال أعمال المؤتمر الدولي حول «تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً»، الذي يعقد على مدار يومين، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أسهم القرار في إحياء الآمال في الرهان على إمكانية تحقيق العدالة دولياً، بعد تراكم إرث كبير من التحديات التي ولدت شعوراً عارماً باليأس في مراحل سابقة.

وأضاف أنه لابد في هذا الإطار أن نوجه التحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قراره الشجاع بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لطالما نادينا به خلال السنوات السابقة للانضمام.

وتابع في هذا الإطار نؤكد أن هذا النهج لابد وأن يشكل السبيل الأساسي للانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني واستكمال مسيرة نضاله الطويل، وأن أي حديث عن عودة للمفاوضات العبثية لا يؤتي ثماره من دون تشبث بالحقوق والقانون.

وواصل شلبي، نتشارك الرأي مع الزملاء والخبراء في أن طموحنا في الوصول للعدالة لا يتأسس على أوهام طالما كنا ندرك التحديات الجسام التي قد تكبل مسارنا نحو العدالة، وطالما كنا جاهزين ومستعدين لتخطيها والاستمرار في التحرك صوب الهدف. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر لوضعنا على أهبة الاستعداد لمقابلة هذه التحديات وتخطي العراقيل عبر عمل دؤوب وتنسيق وتناغم، مع توسيع قاعدة الاشتباك لضم المزيد من الفاعلين الذين يشاركوننا نفس الأهداف.

وقال شلبي، ندرك جميعاً التحديات التي تواجه المحكمة ذاتها في النهوض بمسئولياتها بصفة عامة، وخاصة في ظل عزوف القوى العالمية الرئيسية عن الانضمام إليها ومحاربتها عبر اتفاقيات شائنة لمنع تسليم المطلوبين، وهو ما حدا بالعشرات من الدول للعزوف عن الانضمام، مضيفا بل قاد ممارسة المحكمة لولايتها على مناطق جغرافية متناقصة إلى ضيق بعض الدول الأطراف في نظام روما بالاستمرار في محكمة دولية لا تقاضي سوى البعض من الجناة دون غيرهم ممن ارتكبوا جرائم ربما تكون أكثر فداحة.

وشدد شلبي، أن الجميع يدرك التحديات الأخرى التي تضغط على المحكمة في النهوض بمهامها تجاه أهلنا في فلسطين الحبيبة بالصورة اللائقة وفي السياق الزمني المناسب، سواء في ظل اختلالات النظام الدولي أو في سياق محاولات العبث التي نراها.

وذكر شلبي، ببعض من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في فلسطين والدول العربية، ولعل في تقرير اللجنة التي اشتهرت باسم «لجنة جولدستون» في العام 2009 ما كفى لتحريك الملف أمام القضاء الجنائي الدولي لولا الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكدت ارتكاب طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة وغير القابلة للتقادم، ومن بينها تأكيد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري 2020، ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تمييز عنصري مؤسسي بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك قانون «يهودية الدولة»، وتشاركت مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2014 في رصد العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، وجريمة الحصار والإغلاق على قطاع غزة بصفة خاصة، بالإضافة إلى مشاركتهما مع لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2019 تأكيد الاستيلاء على أهم الموارد الفلسطينية وحرمان الفلسطينين من استغلال مواردهم الفردية البسيطة وتقويض مقومات الحياة، بالإضافة إلى تأكيد لجنة مناهضة التعذيب 2016 على استمرار تفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عالمياً بتقنين أشكال من التعذيب انتهاكاً للحظر المطلق لجرائم التعذيب.

وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ما سبق من انتهاكات يقع جملة وتفصيلاً في الأفعال المؤثمة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن العدوان الإسرائيلي على آليات التحقيق الأممية وخاصة لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المختصة بالنظر في عدوان صيف 2014، والملاحقة الأمنية الجارية بحق زملاؤنا في حركة حقوق الإنسان الفلسطينية والتي تشكل خطراً داهماً على سلامتهم، تأتي دليلاً على شعور سلطات الاحتلال اليقيني بالخطر.

وقال شلبي في حضور الدكتور محمد فائق، الذي كان له وزملائه في لجنة التحقيق الأممية التي شكلها مجلس الأمن للنظر في الانتهاكات المرتكبة في إقليم دارفور غربي السودان، الفضل الكبير في منح المحكمة القوة التي تحتاجها، حيث حملت اللجنة على عاتقها الإصرار على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية دون غيرها، الأمر الذي اضطرت معه الإدارة الأمريكية للامتناع عن التصويت على القرار، وهو القرار الذي أعطى للمحكمة قبلة الحياة بعد أربعة سنوات من الحرب الضروس التي شنتها إدارة جورج بوش الابن على المحكمة، وصولاً لطرح مشروع قانون في الكونجرس عُرف صحفياً باسم قانون «غزو لاهاي» لتحرير الجنود الأمريكيين الذين قد تحاكمهم المحكمة، ومسارعة الإدارة الأمريكية لعقد 82 اتفاقية ثنائية مع الدول لمنع تسليم المتهمين للمحكمة.

وأضاف بما أن القاهرة تحتضن اجتماعنا اليوم، دعونا نتذكر كذلك شجاعة العالم المصري الراحل البروفيسور بطرس بطرس غالي، وقتما كان سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة في تقريره عن مذبحة «قانا» جنوبي لبنان في العام 1996، والتي وصفها كبار رجال القانون حول العالم بصحيفة الاتهام القانونية المتكاملة والوافية والتي لا ينقصها سوى المحكمة.

وتابع في الختام دعونا نترحم على روح أستاذ جليل وعلم مصري آخر هو الدكتور محمود شريف بسيوني المُعلم والرائد في القانون الجنائي الدولي، والذي كان له الفضل الكبير في تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998، عطفاً على جهوده السابقة في قيادة دفة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فترة 1991 – 1993، والتي قادت لتشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في يوغوسلافيا، والتي أسهم في أعمالها الراحل الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، وهي المحكمة التي تأسست أيضاً في أثناء عهدة البروفيسور بطرس بطرس غالي في الأمم المتحدة.