شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نادية الجندي في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الافريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكرم مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة نجمة الجماهير الفنانة الكبيرة نادية الجندي في معبدالكرنك خلال حفل الافتتاح، بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم، والتي تقام دورة هذا العام برعايتها تحت شعار «10 سنوات من الخيال».

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن تكريم النجمة الكبيرة نادية الجندي هو مفاجأة المهرجان في دورته العاشرة ونكرمها لمسيرتها السينمائية الزاخرة التي قدمت فيها قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال.

وأضافت المخرجة عزة الحسيني، مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، الفنانة نادية الجندي تتمتع بحب الجمهور وهو نفحة ربانية، إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدي خمسة وعشرين عاما، وهذا اللقب وإن دل فهو يدل على اختيار واعي من الجماهير وعلي فنانة ذكية وقوية استطاعت ان تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاق يلتزم به الطرفان وكان عليها ان تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي.

وعلى الجانب الاخر يلتزم الجمهور بمعايشة أحداث أفلامها فيتأثر بالشخصيات التي تقدمها ويبادلها نبضا بنبض ليبعث فيها احساسا يحفزها على البحث وتقديم افلاما أخرى وهي أيضا النجمة الأعلى في التوزيع والبيع في السينما المصرية والعربية ومازالت أعمالها تقدم عبر القنوات الفضائية ويستمتع ويتابع محبيها ما قدمته في مسيرتها ولهذا فهي احتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدي خمسة وعشرين عاما.

الفنانة نادية الجندي قدمت عبر مشوارها السينمائي افلاما طرحت خلالها وبجرأة شديدة السلبيات المختلفة في المجتمع ويظهر ذلك بوضوح في افلامها «وكالة البلح» و«عالم وعالمة» و«المدبح» و«خمسة باب» و«شهد الملكة» و«وداد الغازية»، كما قدمت افلاما استعراضية وافلاما اجتماعية وافلاما سياسية، فقدمت «شبكة الموت» و«الارهاب» و«ملف سامية شعراوي» و«حكمت فهمي» و«امرأة هزت عرش مصر» و«عصر القوة» و«اغتيال» و«الشطار» و«رغبة متوحشة» و«الامبراطورة»، ولم تكن نادية الجندي بعيدة عن الاحداث المهمة والقضية الفلسطينية لانها تري ان الفن رسالة وأن الفنان يجب ان يتناول قضايا الساعة فقدمت افلاما في هذا الاطار منها: «مهمة في تل ابيب» و«48 ساعة ساعة في اسرائيل» و«أمن دولة».

وفي مرحلة النضج الفني قامت بتقديم ادوار متنوعة ومركبة سيكولوجية فلم تخشي الظهور كمشوهة في فيلم «الضائعة» أو كمريضة نفسية في فيلم «الرغبة» وحصلت على تقدير نقدي وعدد كبير من الجوائز .

وكرمت نادية الجندي عبر تاريخها السينمائي الطويل في الكثير من المهرجانات وكرمتها منظمة الصحة العالمية عن دورها في افلام «الباطنية» و«الضائعة» و«شبكة الموت»، ودائما تبحث عن كل ما هو جديد وعن موضوع الساعة والموضوعات التي تمس مشاعر ووجدان الانسان البسيط، ودائما في سعي دائم إلى تقديم كل ما هو جديد .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم المخرج على عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محي إسماعيل والمخرج شيخ عمر سيسكو وتكريم السينما السودانية .