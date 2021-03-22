شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت مرتبات شهر مارس 2021 قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يرغب المواطنين في التعرف على موعد الصرف.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن موعد مرتبات شهر مارس 2021 شهر مارس 2021 لكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، أمس من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على أن يبدأ الصرف غدًا الثلاثاء الموافق 23 مارس ويستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر.

وقسمت الوزارة موعد مرتبات شهر مارس 2021 لعدة مجموعهات، وتشمل المجموعة الأولى التي تتقاضى رواتبها يوم 23 مارس، وزارة الصحة، والتموين، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة والطيران المدني، والبيئة، والسياحة والبترول، بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب.

كما تضم المرحلة الأولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

بالإضافة إلى عدد من مديريات الخدمات بالمحافظات، وهم الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

أما المجموعة الثانية التي تتقاضى مرتبات شهر مارس 2021 يوم 24 مارس المقبل فتشمل وزاراة التعليم العالي، والتنميه المحلية والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولي، كما تشمل عدد من الهيئات المستقلة وهي، القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء، واللجنة العليا للنتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتضمن مديريات الخدمات بالمحافظات مثل هيئة دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

أما المجموعة الثالثة من الجهات التي تتقاضى مرتبات شهر مارس 2021 يوم 25 مارس المقبل، فتشمل وزارة التربية والتعليم، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والموارد المالية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بوزارة التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة.

كما تشمل المجموعة الثالثة من موعد مرتبات شهر مارس 2021، الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الإدارية، كهيئات مستقلة.

وشددت الوزارة خلال بيانها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تقاضي مرتبات شهر مارس 2021 وعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، مشيرة إلى أن يوم 28 و29 مارس، تم تخصيصهم لكافة الهيئات.