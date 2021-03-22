شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مصطفى : المغالاة في جهاز العروس وراء زيادة عدد الغارمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية أسماء مصطفى أن عدد الغارمات يزيد بشكل كبير خاصةً في الريف، موضحةً أن هناك أسر بسبب الثقافة والعادات يجهزون العروس بأشياء بها مغالاة غير عادية.

أضافت مصطفى خلال برنامجها «هذا الصباح» الذي تقدمه على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الأسرة بحاجة إلى تجهيز الابنة ولكن الفكرة تخطت حدود الجهاز وأصبح الموضوع أنها «لازم تتجهز أحسن من بنت عمها وبنت خالتها» وهي ليست ضد ذلك طالما كان ضمن المتاح ولكن هناك من يفعل ذلك وظروفه لا تسمح ولكنه يقدم على هذا بسبب ثقافة المظاهر والعادات القديمة.

تابعت الإعلامية أن المغالاة تجعل البعض يستدين لأنه لا يشتري الضروريات بل ما فوق الضروريات وهو ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته مؤخرًا وهو ما يؤكد أنه يركز على الاجتماعيات الضرورية التي تمس المجتمع.