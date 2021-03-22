شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم التابلت لوزارة التعليم عقب نجاحهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الاثنين، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور بشأن إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة التابلت لوزارة التعليم عقب نجاحهم.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة التابلت للوزارة عقب نجاحهم، مُوضحةً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن التابلت تم تسليمه لطلاب المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكًا لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده الوزارة، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونيًا على التابلت وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).