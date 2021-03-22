شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال الطقس الآن .. كتلة جنوبية حارة تصاحبها رمال وارتفاع الحرارة والقاهرة 32 تصل لـ 34 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية منذ قليل عن حالة الطقس الان حيث أشارت إلى استمرار كتلة جنوبية حارة بالتأثير على كافة الانحاء مما تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتنخفض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة على مناطق متفرقة.

وتظهر السحب العالية والمتوسطة على شمال البلاد قد يتساقط منها بعض الامطار الخفيفة. وفي نهاية اليوم يبدأ منخفض سطحي بقيم ضغطية منخفضة بتأثير على غرب البلاد مما يزيد من اثارة الرمال هناك وارتفاع في درجات الحرارة الصغري وتابعت بأن موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد فدرجة الحرارة الان على :-

القاهرة ٣٢ درجة مئوية

الاسكندرية ٢٣درجة مئوية

الأقصر ٣٣ درجة مئوية

وكانت الهيئة قد توقعت احوال الطقس اليوم حيث أشارت أن حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021، يسود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد تؤثر على كافة الأنحاء مسببة حيث أن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام السابقة.

ويسود طقس حار نهارا ومعتدل ليلا، على كل من القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب البلاد والرياح معتدلة، وطقس معتدل ليلا ونهارا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون حار نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة على جنوب سيناء.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى على مناطق متقطعة 20% وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% بالاضافة إلى أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ونشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربية: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -