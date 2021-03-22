شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابطhttp://azhar.eg/results.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏



وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول ‏