شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أناب د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.
واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، وعددهم 68308 طالبًا.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي 126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن الامتحانات 1602 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 84.68%، وعددهم 57554 طالبًا.
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابطhttp://azhar.eg/results.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.
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