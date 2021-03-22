شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : إنطلاق الجرعه الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 26 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاثنين، عن إطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتي ستبدأ من يوم 26 مارس ستستمر على مدار 4 أيام، وتستهدف حوالي 721 ألف و160 طفل للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وأشار وكيل صحة الغربية إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً

من جانبها، قالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية إنه تم استلام وتوزيع كل مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وأنه سوف يتم إعطاء الجرعة الثانية وتطعيم ما يقرب من 721160 طفل في الفئة العمرية، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة بالريف والمدن