شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد قليل (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد قليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الرسمي.

وتعلن النتيجة في المواعيد التالية:

الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهراً

الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً