شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي للإحصاء يصدر تقريرًا بشأن أهم مؤشرات المياه في مصر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين، تقرير عن أهم مؤشرات المياه في مصر بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار «تثمين الحياة»

ومن أهم مؤشرات المياه في مصر ما يلي:

• يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م3 تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية عام 2019/2020، بينما تقدر كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا بنحو25.56 مليار م3 تمثل 31.5% من جملة الموارد المائية عام 2019/2020 مقابل 25.69 مليا رم3 عام 2018/2019 بنسبة نقص قدرها 0.5%

ويشير التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمياه بشأن رصد مؤشرات الهدف السادس من مؤشرات التنمية المستدامة إلى أنه مازالت 129 دولة ليست على المسار لتنفيذ المؤشر رقم 6-5-1 المعنى بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حين أن مصر كانت من أوائل الدول التي رصدت هذا المؤشر بدرجة تنفيذ إدارة متكاملة للموارد المائية بلغت 40%.

• بلغت كمية المياه المستهلكة في قطاع الزراعة 61.63 مليار م3عام 2019/2020 مقابل 61.65 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة نقص 0.3%، بينما بلغت كمية المياه المستهلكة في الشرب 11.53 مليار م3 عام 2019/2020 مقابل 10.70 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7.8%.

• بلغت كمية المياه النقية المنتجة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 11 مليار م3 عام 2019/2020مقابل 8.98 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 22.5%، بينما بلغت كمية المياه المباعة 8.5 مليار م3 عام 2019/2020 مقابل 6.41 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.