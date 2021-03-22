شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على مصل كورونا .. 16 مركزاً جديداً في الإسكندرية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع اعلان مديرية الشؤون الصحية في الاسكندرية، تخصيص 16 مركزا جديدا لتطعيم المواطنين بلقاح سينو فارم الصينى المضاد لفيروس كورونا المستجد، تقدم المصرى اليوم، خدمة كيفية الحصول على اللقاح من المراكز المخصصة.

وبحسب تصريحات الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فانه تم تجهيز 16 مركزا جديدا على مستوى المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، تضاف إلى الثلاثة مراكز المخصصة حاليا لتطعيم المواطنين وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن وصول كمية جديدة من جرعات التطعيم ضد المرض.

المراكز الجديدة التي سيتم التطعيم فيها ضد فيروس كورونا، تتضمن 4 مستشفيات و12 وحدة موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين في الحصول على لقاح كورونا، وهى مستشفى شرق المدينة ووحدة طب أسرة المندرة بمنطقة المنتزه، ومستشفى أطفال الرمل ووحدات طب اسرة سان ستيفانو ودنا الوطنية وأبيس الثانية بمنطقة شرق الإسكندرية، ومستشفى الرمد ووحدة رعاية طفل محرم بك بمنطقة وسط الإسكندرية، ومستوصف صدر الجمرك بمنطقة الجمرك، ومستشفى القبارى ووحدة طب أسرة ابن سهلان بمنطقة غرب الإسكندرية، ووحدتي طب الأسرة بالمجزر الالى والناصرية بمنطقة العامرية، ووحدتي طب الأسرة بالدخيلة والبيطاش بمنطقة العجمى، بوحدة طب الأسرة بمدينة برج العرب القديمة بإدارة برج العرب الصحية.

ودعا وكيل الوزارة المواطنين الراغبين في تلقى التطعيم وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على سرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض على شبكة الانترنت وهو https://egcovac.mohp.gov.eg.