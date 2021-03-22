مركز معلومات مجلس الوزراء ينظم ندوة بعنوان "الوعي.. الإدراك.. التغيير"

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ندوة بعنوان "الوعي.. الإدراك.. التغيير"، حاضر فيها الدكتور خالد حبيب، استشاري الموارد البشرية والتخطيط وإعادة الهيكلة.

وفي مستهل حديثه، أشاد "حبيب" بالدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث أكد أن المركز يقدم نموذج يحتذى به، حيث يسلط الضوء على النجاحات الكبيرة لمختلف الجهات الحكومية المصرية، مضيفًا: "التطوير الذي يحدث في وطني خلال السنوات الخمس الأخيرة غير مسبوق، ويصدر يوميًا ألف قرار استراتيجي وحساس، وكل قرار مبني على قواعد وأسس ومعلومات وتحليل وبدائل وافتراضات وآليات، وهنا يظهر الدور المحوري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يمد متخذ القرار بكل ما يلزمه من تحليلات وافية تدعم قرارات الدولة المصرية"، واصفا العاملين في المركز بأنهم "عقول مصر".

كما تناولت الندوة مفاهيم الوعي والإدراك علم المستوى الشخصي والمؤسسي، ومنظومة التغيير والتحول الاستراتيجي للمؤسسات والهيئات، وآليات التغيير، من خلال تحليل التحديات والامكانيات، ورسم خطط التطوير على مختلف المحاور الاستراتيجيات، وتناولت أسس التميز الفردي، والجدارات والخبرات والسمات السلوكية التي يجب توافرها من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية على المستوى الفردي، وضمان التميز العملي على المستوى المؤسسي.

كما عبر "حبيب" عن فخره بالنماذج الراقية والكوادر البشرية العاملة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية والتفاعل الطيب الذي شهدته الندوة.