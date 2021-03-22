شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنجاح 96.88% والإعدادية 88.14%‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد ‏الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020/2021.‏

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88% للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالى 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 97.84%، وعددهن 63769 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 96.01%، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14%، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط http://azhar.eg/results.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.