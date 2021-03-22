شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى منافذ وزارة التموين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:



‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات والبصل الأحمر بـ 7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ 5.5 جنيه.

والجوافة بـ9 جنيهات

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ6.5 حنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.

والفلفل الألوان بـ20 جنيها والليمون بـ20 جنيها.

الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.

التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8.5 جنيه

البرتقال بسرة بـ8.5 جنيه.