شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى منافذ وزارة التموين اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات والبصل الأحمر بـ 7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ 5.5 جنيه.
والجوافة بـ9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ6.5 حنيه.
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
والفلفل الألوان بـ20 جنيها والليمون بـ20 جنيها.
الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.
التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8.5 جنيه
البرتقال بسرة بـ8.5 جنيه.