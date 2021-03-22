شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 منافذ أهلا رمضان بمنشأة القناطر ورفع 525 طن مخلفات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أن أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر انهت استعداداتها لافتتاح منافذ أهلاً رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 4 منافذ لبيع اللحوم الطازجة والخضر والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان إلى جانب المنظفات والملابس، وإصلاح أعطال الأعمدة بقرى ( الجلاتمة، الإخصاص، بنى سلامة).

وفى السياق، رصدت حملات المتابعة 3 حالات مخالفة بناء بنطاق المنصورية عبارة عن تعدى على 4 قطع أراضى زراعية بإجمالى مساحة 580م2، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد وأدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، وفى إطار إجراءات الوقاية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا والقضاء على الملوثات تم فض سوق السبت بالرهاوى وتسليك مصرف بهرمس- ذات الكوم.



كما شن حى العمرانية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة وأصحاب المحال بشوارع ( خاتم المرسلين، مجمع المدارس، ستوديو الأهرام) .

وتمكنت إدارة الإشغالات بمركز ومدينة البدرشين من رفع إشغالات الطريق السريع ( مصر، أسيوط ) الزراعى بنطاق المدينة من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، و تركيب عدد 6 كشافات إنارة بمنطقة مجمع المدارس بمنشية دهشور وإجراء أعمال صيانة لـــ 30 عمود إنارة بنطاق كوبرى العزيزية.



ونجحت أجهزة حى بولاق الدكرور من رفع عدد 9 أكشاك بسور الإدارة الصحية بشارع المشتل. وبنطاق حى الهرم قامت إدارة الإشغالات بمصادرة محتويات أحد المخازن لتعبئة المنظفات الغير مرخصة بشارع أبوبكر بالترابيع، وتطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى بعدد من قطاعات الحى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.



ورفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع إدارة النظافة بالأحياء والمراكز والمدن برفع 525 طن مخلفات بمختلف قطاعات المحافظة.