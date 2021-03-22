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تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 22-3-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 22-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين:

موعد صلاة الفجر 4.34 ص

موعد الشروق 6.02 ص

موعد صلاة الظهر 12.07 م

موعد صلاة 3.35 م

موعد صلاة 6.13 م

موعد صلاة 7.31 م

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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