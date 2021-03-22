شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 22-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 22-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين: موعد صلاة الفجر 4.34 ص موعد الشروق 6.02 ص موعد صلاة الظهر 12.07 م موعد صلاة 3.35 م موعد صلاة 6.13 م موعد صلاة 7.31 م طالع أخبار الاسكندرية من هنا: «صحة الإسكندرية»: تطعيم 60 كاهنًا بـ«الكاتدرائية المرقسية» بلقاح كورونا (صور) «صحة الإسكندرية»: تجهيز 16 مركزًا جديدًا للتطعيم ضد كورونا (العناوين) الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954