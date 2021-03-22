شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 22-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 22-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين:
موعد صلاة الفجر 4.34 ص
موعد الشروق 6.02 ص
موعد صلاة الظهر 12.07 م
موعد صلاة 3.35 م
موعد صلاة 6.13 م
موعد صلاة 7.31 م
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