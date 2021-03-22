شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرسة للأشعة التليفزيونية في جامعة الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت جامعة الإسكندرية، أول مدرسة للأشعة التليفزيونية mindray school، كأول مدرسة للأشعة التليفزيونية في مصر وأفريقيا، وذلك في إطار افتتاح فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بفحوصات قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والموجات فوق الصوتية.

وقال الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية، إن مركز التدريب الطبي الجديد، يعد الأول من نوعه داخل كلية الطب جامعة الإسكندرية التي تتبنى خطة استراتيجية لتصبح جامعة ذكية، واستغلال التكنولوجيا لتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن التوسع في غرب وشرق أفريقيا من خلال فروعها بانجامينا بدولة تشاد وجوبا بجنوب السودان، وعلاقات التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، مثل جامعة جمال عبدالناصر بغينيا كوناكري وجامعة مو بكينيا، وبوروندي ورواندا.

ولفت إلى أنه سيتم عمل تعاون مشترك أيضا مع جامعة نيروبي بكينيا، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى تقديم التدريب للأطباء من مختلف التخصصات الطبية على الجديد والمتطور في كافة المجالات الطبية.

وأكد عميد كلية الطب أن افتتاح مدرسة mindray school تم بدعم من الشركة الصينية العالمية mindray health care للأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن ذلك الافتتاح يأتي كبروتوكول تعاون بين الشركة ومركز التدريب الطبي، وذلك بغية تدريب كوادر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، لافتاً أن هذا المركز يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.

من جانبه قال الدكتور محمد عماد الدين، رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، إن افتتاح فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بفحوصات قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وعلى رأسها التدريب على الموجات فوق الصوتية، يعد خطوة هامة نظراً لأهمية هذا الفحص بجانب الكشف الإكلينيكي في تشخيص عدد كبير من أمراض الجسم، وأيضاً أمراض الشرايين والأوردة، موضحاً أنه يتم عمل ما يقرب من حوالي 20773 حالة ما بين حالات علاج بالأجر وحالات علاج مجاني من خلال هذا الفحص سنوياً، وذلك من خلال العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ، مؤكداً أنه سيتم عمل الدورات الخاصة بالموجات فوق الصوتية من خلال أعضاء القسم على مدار العام في تخصصات مختلفة في هذا الفحص بمشاركة الراغبين وقسم الأشعة التشخيصية فضلاً عن دعوة أطباء متخصصين للعمل كمدربين بالداخل والخارج من خلال مركز التدريب الخاص بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عثمان رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ووكلاء الكلية، والشركاء الصينين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الأولى بمصر والشرق الأوسط .. افتتاح أول مدرسة للأشعة التليفزيونية بشراكة مصرية صينية فى جامعة الاسكندرية (صور)

الأولى بمصر والشرق الأوسط .. افتتاح أول مدرسة للأشعة التليفزيونية بشراكة مصرية صينية فى جامعة الاسكندرية (صور)

الأولى بمصر والشرق الأوسط .. افتتاح أول مدرسة للأشعة التليفزيونية بشراكة مصرية صينية فى جامعة الاسكندرية (صور)

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