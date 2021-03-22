شكرا لقرائتكم خبر عن «ملابس خريفي نهارا وشتوي ليلا» .. خبراء الإرصاد ينصحون طريقة التعامل مع تقلبات الطقس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن مساء غدًا الثلاثاء ستنتهي الموجة الحارة وستعود درجات الحرارة مرة آخري إلى الانخفاض تدريجيا بداية من الأربعاء المقبل 24 مارس من الشهر الجاري، لتصل إلى معدلاتها الطبيعية في نهاية الأسبوع الحالي.

ناشد خبراء الأرصاد الجوية المواطنين تحديدا كبار السن والأطفال وأيضا أصحاب الأمراض الصدرية بتجنب الوجود اليوم في الأماكن المكشوفة خلال 48 ساعة المقبلة، كما طالب المواطنين بارتداء ملابس خريفية خلال ساعات النهار، مع التزام في الاستمرار بارتداء الملابس الشتوية خلال في أوقات الليل، والصباح الباكر من اليوم.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن دائما نهايات الفصول يكون فيها الطقس متقلب وغير مستقر، مؤكدا في مداخلة على «القناة الأولى»، مساء الأحد، أن فصل الربيع، دائما يشهد في أيامه الأولي بتعرض البلاد إلى اضطرابات في الطقس ودراجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وأضاف أن الطقس في القاهرة ستصل اليوم إلى 35 درجة، مع وجود أتربة والرمال في السماء القاهرة مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية، مشيرا إلى ان الاتربة المثارة قادمة من المناطق سيوة ومطروح والوادي الجديد وغيرهما من المناطق الغربية للبلاد، مطالبا كبار السن والأطفال وأيضا أصحاب الأمراض الصدرية تجنب الوجود في الأماكن المكشوفة خلال 48 ساعة المقبلة.

وعن الطقس المتوقع اليوم الإثنين 22 مارس، أكدت هيئة الأرصاد بسقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى على أوقات متقطعة، وعلى عدة مناطق من السواحل الشمالية وكذلك الوجه البحرى، مع وجود أتربة عالقة سماء القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء نهارا.

وتوقع خبراء الارصاد بأن الطقس غدا الثلاثاء توقع سيشهد تشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وفي يوم الأربعاء 24 مارس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية ليعود طقس معتدل شمالا حار جنوبا في ساعات النهار، وبارد ليلا.

فيما توقع خبراء الارصاد أن يوم الخميس 25 مارس، ستظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وأيضا مدن القناة والسواحل الشمالية، وأن يوم الجمعة 26 مارس ستظهر شبورة أيضا خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومدن فناة السويس، مع وجود نشاط ولرياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، اما يوم السبت 27 مارس، توقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح وعلى بعض الطرق الزراعية السريعة، المؤدية أيضا من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق السواحل الشمالية.