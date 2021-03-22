شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الإثنين .. انقطاع المياه في قنا لمدة ٨ ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، في محافظة قنا عن انقطاع لمياه الشرب عن مدينة قوص والقري التي تغذيها محطة مياه قوص السطحية سيتم اليوم الإثنين.

وتابعت شركة مياه الشرب، أنه سيتم إيقاف محطة مياه قوص السطحية من الساعة 10 مساء اليوم الإثنين، وحتي الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي للمحطة.

وناشدت شركة مياه الشرب المواطنين قاطني هذه المناطق المذكورة، وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، موضحة أنه سيتم عودة مياه الشرب، عقب إجراء أعمال الغسيل والتطهير مباشرة إلى المحطة.