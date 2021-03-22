شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الملاحة بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقف حركة الصيد بميناء البرلس، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السىء الذي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ،برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، اليوم الاثنين، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.