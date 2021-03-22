شكرا لقرائتكم خبر عن بأشكال H وT .. تصميم 30 فاترينة جديدة لعرض مقتنيات المتحف اليونانى فى الاسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عمر، رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي للمتاحف الإقليمية الجديدة في وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تدرس التعاقد مع شركة متخصصة في تنفيذ وتصميم فتارين العرض المتحفي لتصميم 30 فاترينة عرض على شكل H وT، لعرض مقتنيات المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، تمهيدا لانتهاء مشروع الترميم الجاري بتكلفة 340 مليون جنيه وافتتاحه رسميا للجمهور، باعتباره أكبر متحف في الوجه البحري وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والمسجل أثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.

وأضاف، «عمر» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة سيناريو العرض المتحفي زارت المتحف اليوناني الأحد وتم تحديد أماكن وعدد فتارين العرض التي سيتم الاستفادة منها للطابق الأرضي، فيما سيتم التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ التصميمات اللازمة والمطلوبة للفتارين، مشيرا إلى أنه بعضها سيتم وضعه في الممرات والبعض الآخر في وسط القاعات والجوانب.

وأشار إلى أن اللجنة حددت القطع التي سيتم وضعها قبل افتتاح المتحف رسمياً، حيث تكون مناسبة ومعبرة للحياة اليومية في مصر في العصرين البطلمي والروماني، بحيث يدخل الزائر ليرى الآثار المعبرة عن الحياة اليومية والنشاط المعبر للبشر في تلك العصور وعندما يدخل قاعة الحكام والحكم سيرى تماثيل للملوك والملكات البطالمة الأباطرة الرومان ليشاهد نماذج مما يتعلق بالحكم مثل العملات الرسمية لهم والأشياء الرسمية والآثار الباقية مما أنتجته الدولة في تلك الفترة والمعبرة عن الدولة في ذلك الحين.

وأوضح ، أن الدكتور محمود مبروك، الأستاذ في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، هو الذي قام بأعمال التصميم الخاصة بسيناريو العرض في المتحف اليونانى الرومانى، فضلاً عن كونه المسؤول عن اختيار أنواع الفتارين وأماكن عرضها داخل القاعات.

وأوضح أن أبرز القطع المقرر عرضها فور الافتتاح، تشمل عناصر مهمة من العصر اليوناني الروماني مثل تمثال دقلديانوس الإمبراطور الروماني ومجموعة من التماثيل في منطقة الرأس السوداء وبعض الفلاسفة وتابوتين من العصر اليوناني الروماني وبعض قطع الموزاييك، وكذا بعض القطع النادرة من العصر البيزنطي، على أن يتم عرض القطع المحددة في الدور الأرضي فور الاستقرار على الشكل والأحكام الخاصة بالفتارين.

وأشار إلى أنه سيتم لأول مرة بعد الافتتاح، عرض تمثال ضخم لملكة بطلمية متشبهة والالهة ايزيس فاريا، والمعروض حاليا في المتحف البحري ويزن عدة أطنان تم اكتشافه في الستينات والمنتشل من تحت الماء مكسور عبارة عن جزئيين ولم يعرض من قبل وهو مكون من 3 أجزاء قطعتين موجودتين في حديقة المتحف البحري بالإسكندرية، والتاج موجود في كوم .

وتابع: «من بين القطع التي سيتم عرضها لأول مرة للجمهور، لوحتين توأم عمرها 2500 سنة، يعودان إلى عصر الاسرة الـ30 وهو العصر الفرعوني السابق على مقدم الاسكندر الاكبر مباشرة، ما بين 330 و360 سنة قبل الميلاد في القرن الرابع قبل الميلاد، وهما موجودتان واحدة في ادارة الاثار الغارقة بالإسكندرية والأخرى في متحف القاهرة».

الآثار تنتهى من سيناريو العرض المتحفى لـ"يونانى الاسكندرية" .. ولجنة فنية لتحديد مواقع "الفتارين" (صور) - صورة أرشيفية

الآثار تنتهى من سيناريو العرض المتحفى لـ"يونانى الاسكندرية" .. ولجنة فنية لتحديد مواقع "الفتارين" (صور) - صورة أرشيفية

الآثار تنتهى من سيناريو العرض المتحفى لـ"يونانى الاسكندرية" .. ولجنة فنية لتحديد مواقع "الفتارين" (صور) - صورة أرشيفية

الآثار تنتهى من سيناريو العرض المتحفى لـ"يونانى الاسكندرية" .. ولجنة فنية لتحديد مواقع "الفتارين" (صور) - صورة أرشيفية

الآثار تنتهى من سيناريو العرض المتحفى لـ"يونانى الاسكندرية" .. ولجنة فنية لتحديد مواقع "الفتارين" (صور) - صورة أرشيفية

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