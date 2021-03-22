شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 3000 فرخة في حريق مزرعة دواجن بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمزرعة دواجن بإحدى القرى التابعة لمركز كفر صقر، دون وقوع أي خسائر بشرية سوا نفوق 3000 فرخة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية منشية شلبي التابعة لمركز شرطة كفر صقر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الادارة إلى موقع الحريق، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق بمشاركة 3 عربات إطفاء، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات سوى نفوق 3000 فرخة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.