شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع المناهج الدراسية على الشهور الثلاثة للصفين الأول والثاني الثانوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية توزيع المناهج المقررة في الامتحانات الشهرية للصفوف الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم في المنوفية، أن المديرية قامت باستلام توزيع المناهج على شهور مارس وإبريل ومايو وتم توزيعها في الإدارات التعليمية والمدارس المختلفة على أن يتم الالتزام بها حال وضع الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي.