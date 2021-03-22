أخبار مصر

تعرف على توزيع المناهج الدراسية على الشهور الثلاثة للصفين الأول والثاني الثانوي (صور)

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية توزيع المناهج المقررة في الامتحانات الشهرية للصفوف الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم في المنوفية، أن المديرية قامت باستلام توزيع المناهج على شهور مارس وإبريل ومايو وتم توزيعها في الإدارات التعليمية والمدارس المختلفة على أن يتم الالتزام بها حال وضع الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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