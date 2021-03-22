شكرا لقرائتكم خبر عن هل هلالك شهر مبارك .. 21 يوما على شهر رمضان.. وأول أيامه 13 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 21 يوما تفصلنا عن شهر رمضان، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن غرة الشهر المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفى القاهرة بـ 30 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.