شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميًا مع بداية اليوم الاثنين 22 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر وعالميا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 22 مارس 2021 انخفاضا طفيفت بعد حالة الاستقرار في الاسعار التي حققها اليومين الماضيين خلال فترة اغلاق البورصات العالمية في الاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد.

ومع بداية تعاملات البورصات العالمية اليوم، انخفض سعر الذهب عالميا وبالتالى انخفض في مصر أيضا حيث تربطهما علاقة طردية، وينتظر سعر الذهب نتائج هامة الأسبوع الجارى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر اليوم الاثنين وقت كتابة التقرير، 769.12 جنيه بينما مان يسجل خلال يومى السبت والأحد 769.43 جنيه سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط الاكثر جودة، 878.99 جنيه بينما كان يسجل 879.35 جنيه، وسجل سعر الذهب عالميا اليوم 1،742.72 $ للأوقية عيار 24 قيراط، بينما سجلت الأوقية خلال الأيام الماضية، 1،745.31$.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية اليوم الاثنين 22 مارس في بداية التعاملات.

سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية اليوم الاثنين 22 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878.99 جنيه وعالميا 56.03 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراطفى مصر 805.74 جنيه وعالميا 51.36 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.12 جنيه وعالميا 49.03 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.24 جنيه وعالميا 42.02 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.74 جنيه وعالميا 32.68 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.49 جنيه وعالميا 28.01 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.25 جنيه وعالميا 23.35 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6،152.92 جنيه وعالميا 392.21 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،339.62 جنيه 1،742.72 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87،898.91 جنيه وعالميا 5,602.98 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878،989.12 جنيه وعالميا 56،029.75 $

سعر الذهب في مصر وعالميا بالأمس الاحد 21 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر مساء اليوم 879.35 جنيه وعالميا 56.11 $ 2-

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر مساء اليوم 806.07 جنيه وعالميا 51.44 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر مساء اليوم 769.43 جنيه وعالميا 49.10 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر مساء اليوم 659.51 جنيه وعالميا 42.08 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر اليوم 512.95 جنيه وعالميا 32.73 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر مساء اليوم 439.67 جنيه وعالميا 28.06 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر مساء اليوم 366.39 جنيه وعالميا 23.38 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر اليوم مساء اليوم 6،155.43 جنيه وعالميا 392.79 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر مساء اليوم 27،350.75 جنيه وعالميا 1،745.31 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر مساء اليوم 87،934.71 جنيه وعالميا 5,611.30 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر مساء اليوم 879،347.14 جنيه وعالميا 56،113.02 $

سعر الذهب يوم السبت 20 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.35 جنيه وعالميا 56.11 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 806.07 جنيه وعالميا 51.44 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.43 جنيه وعالميا 49.10 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.51 جنيه وعالميا 42.08 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.95 جنيه وعالميا 32.73 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.67 جنيه وعالميا 28.06 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.39 جنيه وعالميا 23.38 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6،155.43 جنيه وعالميا 392.79 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،350.75 جنيه وعالميا 1،745.31 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87،934.71 جنيه وعالميا 5,611.30 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879،347.14 جنيه وعالميا 56،113.02 $

إقرأ أيضا :

زيادة طفيفة.. اسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 22 مارس

السعودية تعيد فتح سُقيا زمزم الثلاثاء وفق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

تصل إلى 40 درجة.. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 22 مارس