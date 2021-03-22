شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 53 طبيب وممرض لتغيبهم عن العمل بالوحدات الصحية في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، بإحالة 53 طبيب وممرض للتحقيق معهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في الإدارة الصحية بالقناطر لتغيبهم عن العمل فى الوحدات الصحية.

جاء ذلك عقب لجنة المتابعة برئاسة هشام سليمان، نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، التي قامت بالمرور على عدد من الوحدات الصحية في بعض قرى القناطر الخيرية وكشفت اللجنه تغيب 17 عن العمل بدون إذن منهم 9 أطباء و8 من التمريض والإداريين بالوحدة الصحية بالخرقانية.

كما تبين غياب 9 عن العمل بالوحدة الصحية بشلقان منهم 5 أطباء و4 من التمريض والإداريين، وبالوحدة الصحية بعرب شركس تبين تغيب 16 عن العمل منهم 12 طبيبا و4 من التمريض والإداريين وبالوحدة الصحية بكفر الحارث تبين تغيب 11 بدون إذن منهم 6 أطباء و5 من التمريض والإداريين.

وأكد رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المرور والمتابعة مستمرة على الوحدات الصحية بقرى مركز القناطر الخيرية.