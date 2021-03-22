شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التبار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة محطة المياه ومستشفى الميناء والجمعية الاستهلاكية ومنخفض التكاليف بالميناء، صباح اليوم الاثنين وذلك من التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يذكر أن قطاع كهرباء البحر الاحمر يقوم بفصل التيار للقيام بأعمال الصيانة للمحولات لعدم تأثرها بأي أحوال جوية أو سوء الطقس.