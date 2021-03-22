شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتل ثعبان ضخم.. شكاوى من انتشار العقارب والثعابين بالصحراوية في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوي أهالى منطقة الصحراوية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البخر الاحمر من إنتشار الثعابين والطريشات والعقارب بالمنطقة ما يهدد حياة المواطنين القاطنين هناك خاصة الأطفال بالخطر وذلك بعد القضاء على ثعبان ضخم.

وارجع الاهالي إنتشار هذه الزواحف والحشرات بسبب عدم إزالة المخلفات وتراكمها خلف منطقة الصحراوية وتكدسها على مدار الأيام.

وطالب الاهالي المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بسرعة التحرك والقيام بحملات نظافة لحل هذه المشكلة حفاظاً على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم للدغات هذة الافاعي السامة.