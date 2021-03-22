شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: تطعيم 60 كاهنًا بـ«الكاتدرائية المرقسية» بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى 60 كاهناً من كاتدرائية الاقباط الارثوذكس فى الاسكندرية، الجرعة الاولى من لقاح سينو فارم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقامت 3 فرق طبية بتطعيم الأباء والكهنة ممن قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لهذا الغرض بالجرعة الأولى من لقاح "سينا فارم" على أن يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية بعد 21 يوما طبقا لبروتوكول التطعيم فى مواجهة فيروس كورونا.

وزار الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة فى الاسكندرية الكاتدرائية أمس لأول مرة منذ تعيينه وكيلا للوزارة في المحافظة، رافقه عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية وثلاثة فرق طبية وكان فى استقباله القمص إبرام إيميل الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، وعدد من القيادات الكنسية بالإسكندرية.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان أوجه التعاون بين الكنيسة ومديرية الشئون الصحية والدور الذى تقوم به الكنيسة فى التثقيف ورفع الوعى الصحى بين المواطنين وكذلك الخدمات العلاجية التى تقدمها الكنيسة من خلال عدد من المستشفيات التابعة لها.

وأعقب اللقاء محاضر للدكتور فهمي شارل، أستاذ الطب المهني واستشاري أمراض القلب، عن أخطار مرض كوفد 19 المعروف بفيروس كورونا وأهمية التطعيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض والفئات المستهدفة بالتطعيم.

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