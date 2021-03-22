شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار ومحافظ الإسكندرية يبحثان تطوير ميدان المساجد ومحيط قلعة قايتباي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من مشروعات التطوير السياحية مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، والتي من المخطط البدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة بمنطقة مجمع المساجد ببحري ، ومحيط قلعة قايتباي .

جاء ذلك فى حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، والدكتور مصطفى الوزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية، والدكتورة ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والاثار.

وأكد الشريف خلال اللقاء على أهمية استعادة مكانة مدينة الإسكندرية السياحية من جديد من خلال تنفيذ عددًا من مشروعات التطوير بعدد من المناطق السياحية الهامة بالمحافظة وعلى رأسها منطقة محيط القلعة وميدان المساجد بمنطقة المرسي أبو العباس .

وأوضح الشريف أن المحافظة ستبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمجرد توقيع البروتوكول النهائي مع الهيئة الهندسية وذلك بعد أن تسلمت المحافظة شهادة حق استخدام الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية من الجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

من جانبه استعرض الدكتور خالد العناني عدد من مقترحات عملية التطوير والتي تهدف إلى تعظيم المكانة التاريخية والسياحية للمناطق المستهدفة وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا .

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