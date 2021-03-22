شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز قصر ثقافة العريش تمهيدًا لافتتاحه خلال العيد القومي لشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم مديرية الثقافة بشمال سيناء بتجهيز قصر ثقافة العريش ووضع اللمسات النهائية تمهيدًا لافتتاحه، خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي يوم الخامس والعشرين من أبريل القادم.

وقال أشرف المشرحاني، مدير عام الثقافة بشمال سيناء،أن قصر ثقافة العريش على مساحة 2500 متر مربع«50 متر *50 متر» وعلي ارتفاع 3 طوابق ويضم المبني الإداري لمديرية الثقافة وقصر ثقافة العريش.

أضاف مدير عام الثقافة، أن القصر يضم مسرح كبير متعدد الأغراض بطاقة 800 مقعد، وأنه بافتتاحه سيتم إعادة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الثقافية والفنية باعتباره صرحًا ثقافيًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء.

كما يضم القصر معرض دائم للفن التشكيلي، غرف للممثلين والممثلات، غرفة بيع منتجات، قاعات لكبار الزوار، نادي المرأة، قاعة موسيقي واستماع، نادي العلوم، ومبني إداري الفرع ،قاعة تدريب الفنون الشعبية.