شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة المنوفية: التحقيق مع أستاذ «القاضية ممكن» وإعلان النتيجة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور علوي الخولي، عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، عن أن الشؤون القانونية بالجامعة قامت بالتحقيق مع، استاذ قسم العمارة، الذي وضع سؤال «القاضية ممكن» في امتحان قسم العمارة الأسبوع الماضي حيث قامت لجنة مشكلة من اساتذة قانون بكلية الحقوق بالتحقيق معه بعد ان وجه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة باحالته للتحقيق.

وأضاف عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية أن التحقيق تم يوم الخميس الماضى، مؤكدًا أنه سيتم إعلان نتيحة التحقيقات بمنتهى الشفافية قريبا.

كان عدد من مستخدموا وساءل التواصل الاجتماعى قد تداولا امتحان لقسم عمارة بكلية الهندسة بجامعة المنوفية والذى اشتمل علىىسؤال لتصميم لوجو للقاضية ممكن وذكر ت فيه كلمة «القاضية ممكن»، في إشارة إلى الهدف الذي أحرزه اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.