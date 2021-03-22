شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة تعصف غرب شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مناطق غرب محافظة شمال سيناء هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين.

وقالت مصادر في ديوان عام المحافظة، أن مدينة وقري بئر العبد، غرب محافظة شمال سيناء تتعرض لرياح شديدة محملة بالأتربة، دون وقوع أية خسائر حتي اللحظة.

أكدت المصادر على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية لمتابعة الظروف الجوية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.