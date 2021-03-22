شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اسعار الدواجن والكتاكيت فى مصر اليوم الاثنين 22 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، ارتفاعا ملحوظا حيث زادت الدواجن البيضاء من 2 جنيه إلى 3 جنيه للكيلو كما زادت باقى الأصناف من جنيه إلى 2 جنيه للكيلو

«المصرى اليوم» تنشر اسعار الدواجن في مصر حسب أسعار المزرعة اليوم الاثنين 22 مارس ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيه في المحلات وأسواق التجزئة.

اسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 22 مارس 2021

سعر الدواجن البيضاء يتراوح من 27 إلى 29 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن البلدي يتراوح من 35 إلى 37 جنيه للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات يتراوح من 18 إلى 20 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو يتراوح من 26 إلى 29 جنيه جنيه .

سعر الرومي البرونزي يتراوح من 42 إلى 45 جنيه للكيلو .

سعر الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 41 جنيه للكيلو.

سعر البط المسكوفي يتراوح من 46 إلى 50 جنيه للكيلو .

سعر البط المولار يتراوح من 42 إلى 46 جنيه للكيلو.

سعر الأرانب يتراوح من 40 إلى 42 جنيه للكيلو

اسعار الكتاكيت في مصر اليوم الاثنين 22 مارس 2021

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 5 إلى 7 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 17 إلى 18 جنيه.

اسعار البيض في مصر اليوم الاثنين 22 مارس 2021

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 28 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 28 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 29 إلى 35 جنيها