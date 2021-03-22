شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الدعاية لحث مواطني شمال سيناء على المشاركة في حملة شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت إدارتي الطب الوقائي والتثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة بشمال سيناء الدعاية لحث المواطنين في المشاركة في الحملة للقومية ضد مرض شلل الأطفال وتطعيم أبنائهم بالجرعة الثانية والتي تنطلق اعتبارًا من يوم 28 مارس الجاري.

وقال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية، أنه يتم استخدام اساليب متنوعة لاعلام المواطنين بموعد الحملة وحثهم على المشاركة بها، حيث تقوم سيارات تابعة للمديرية بجوب مختلف الشوارع واعلام المواطنين بموعد الحملة عن طريق مكبرات الصوت، بجانب توزيع البوسترات الدعائية في مختلف المصالح الحكومية والأسواق والشوارع، فضلًا عن وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة المحلية والمساجد.

من جانبه أكد كلا من فتحي عثمان ومحمد صلاح فرج مسؤولي التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، عن وضع خطة للإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وأهمية اعلام جميع المواطنين على أرض محافظة شمال سيناء بموعد الحملة.

وأشارا إلى أن مرض شلل الأطفال كابوس لابد من السيطرة عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة والمستقبل الافضل لأطفال مصر..مشيرًا إلى أن خطة الدعاية تشمل مختلف مدن المحافظة وحتي موعد الحملة.

من جانبه أستعرض أحمد مجدي مراقب عام الثقافة بإدارة العريش خطة الإدارة الصحية في الدعاية للحملة..مشيرًا إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين من منزل إلى منزل وبجميع المراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات .