شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم خزانات المياه في مدارس إدارة العريش التعليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء تطهير وتعقيم خزانات المياه في عدد من المنشآت التعليمية والمدارس التابعة لإدارة العريش التعليمية، حفاظا على الطلبة والطالبات.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطهير خزانات المياه في مدارس التربية الخاصة و٢٥ يناير التجريبية لغات والعربي الخاصة لغات والشهيد محمد حمدي بكير الابتدائية، بجانب حضانتي هابي كيدس وكابتن ماجد بالمساعيد.

وأضاف شوكة أن تطهير الخزانات طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومديرية التربية والتعليم، وبناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالحفاظ على صحة الطلبة والطالبات.

تطهير حزانات المدارس

تطهير حزانات المدارس

تطهير حزانات المدارس

تطهير حزانات المدارس

تطهير حزانات المدارس

تطهير حزانات المدارس