شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت محافظة شمال سيناء المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية شهر مارس الجاري.

وناشد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، بجانب تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة.

وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة..مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة.