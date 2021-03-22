شكرا لقرائتكم خبر عن ينخفض عالميًا.. سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 22-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب عالميًا فى مستهل التعاملات فى بداية الجلستين الاسترالية والأسيوية بمقدار طفيف، حتى الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش صباح اليوم الإثنين 22-3-2021، وانخفض سعر الذهب اليوم فى مصر بمقدار طفيف تجاوبًا مع الانخفاض عالميًا، وذلك فى أول أيام عمل البورصات العالمية بعد الأجازة الأسبوعية، والتى ختمت الأسبوع الماضي على ارتفاع خلال تعاملات الأسبوع يبلغ نحو 14 دولار للتعاملات المباشرة والعقود الآجلة.

تحركت أسعار الذهب اليوم فى مستهل التعاملات بمقدار بسيط لم يتجاوز جنيهًا واحدًا، عن الأسعار السائدة عن أسعار الذهب أمس، وكان سعر الذهب اليوم فى مصر كالأتي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 فى مصر صباح اليوم بلغ 877 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر اليوم بلغ 767 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم بلغ 657 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بلغ 6136 جنيهًا.

تحركت أسعار الذهب خلال تعاملات السبت والأحد الماضيين فى مدي جنيهًا واحدًا صعودًا وهبوطًا، وكانت أسعار الذهب فى مصر يوم الأحد 21-3-2021كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 فى مصر مساء اليوم بلغ 878 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 في مصر بلغ 768 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بلغ 658 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب فى مصر بلغ 6144 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب اليوم فى مستهل التعاملات نحو الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش للتعاملات المباشرة والفورية، خلال تعاملات الجلستين الاسترالية والأسيوية، وكانت الأسعار كما يلي:

انخفض سعر الذهب عالميًا للتعاملات المباشرة إلي 1740.03 دولار، وكان سعر الفتح 1738.09 دولار، بانخفاض قدره 1.94 دولار وقت كتابة الخبر، وكان مدي الأسعار 1732.63دولار و1741.34 دولار بفارق قدره 8.71 دولار.

انخفض سعر الذهب عالميًا للعقود الآجلة إلي 1740.20 دولار، وكان سعر الفتح 1737.25 دولار، بانخفاض قدره 2.95 دولار وقت كتابة الخبر، وكان مدي الأسعار 1740.25دولار و1731.55 دولار بفارق قدره 8.70 دولار.

وكانت أسعار الذهب فى البورصات العالمية ختمت تعاملات الأسبوع الماضي إرتفاع فى أسعار الذهب بالنسبة للتعاملات الفروق السعرية وأيضًا العقود الآجلة.

ووصل سعر الذهب للتعاملات الفورية فى ختام التعاملات إلي إلي 1745.4 دولار فى حين كان السعر الافتتاحي للأسبوع يبلغ 1731.48 دولار، كما وصل سعر الذهب للعقود الآجلة إلي 1743.90 دولار فى حين كان السعر الافتتاحي لتعاملات الأسبوع 1729.20 دولار.

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