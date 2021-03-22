شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اليوم، نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

وقال «شوقى» فى تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إنه ستتم إتاحة نتائج التيرم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى اليوم على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

فى سياق متصل أعلنت وزارة التعليم انطلاق أول الامتحانات الشهرية الخاصة بتقييم الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى فى المدارس الرسمية والخاصة والدولى، وأكدت عقد 3 اختبارات ورقية مجمعة فى مارس وإبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأعلن شوقى قائمة المقررات لمارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، مشيراً إلى أن باقى المقررات للمرحلة الثانوية يجرى إعدادها حاليًا وسيتم نشرها قريبًا.

ويُعقد الامتحان الشهرى فيما تمت دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج فى امتحانات الشهور التالية، ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية فى نهاية الفصل الدراسى الثانى بالتزامن مع امتحان مايو.

وأعلنت الوزارة مواعيد انطلاق اختبارات مارس للمرحلة الابتدائية، حيث يعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ٢٩ مارس الجارى، ويعقد اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى ٣٠ مارس الجارى، ويعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى ٣١ مارس الجارى.

وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية تقرر عقد اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى ٢٩ مارس الجارى، ويعقد اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى ٣٠ مارس الجارى.

وقالت وزارة التعليم إن موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية لشهادة الثانوية العامة سيكون الخميس المقبل، وخاطبت المديريات التعليمية للتأكيد على المدارس الثانوية بضرورة إنهاء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وشدد الخطاب على استكمال تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم.

فى سياق متصل، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على موقع «فيس بوك»، إن هناك مطالبات من أولياء أمور الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى بعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على منهج الترم الثانى فقط، مراعاة لظروف الطلاب وكم المنهج الكبير.