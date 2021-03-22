شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر السماد في مصر اليوم الاثنين 22-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق الاسمدة الأزوتية في مصر اليوم الاثنين 22-3-2021،استقرار في الاسعار بعدما حقق ارتفاع في سعر الطن يصل الى أكثر 250 جنيه حسب النوع يختلف من كل محافظة الى اخرى، ليشمل النترات واليوريا والملح والفوسفات والكبريت، فيها حقق طن سماد الملح والسوبر 100 جنيه للطن .

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الأسمدة الازوتية في مصر اليوم الاثنين كالتالى:

سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم في الجمعيات الزراعية بـ156 جنيه وسعر الطن بـ3300 جنيه

سعر شيكارة سماد اليوريا في السوق الحر بـ210 جنيه وسعر الطن 4200 جنيه

سعر شيكار سماد النيترات المدعم في الجمعيات الزراعية بـ161 جنيه وسعر الطن 3220 جنيه

سعر شيكارة سماد النيترات في السوق الحر بـ225 جنيه وسعر الطن بـ4500 جنيه

سعر شيكارة سماد الفوسفات حسب النوع حيث يوجد 3 أنواع من سماد الفوسفسات هى :

فوسفات كفر الزيات بـ75 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن بـ1500 جنيه

فوسفات النوبارية بـ660 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن بـ1200 جنيه

فوسفات "مُحسّن التربة" بـ25 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن 500 جنيه

سعر سماد الملح بأنواعه الثلاثة هى :

ملح شركة الاسكندرية سعر الشيكارة بـ170 جنيه وسعر الطن 3400 جنيه

ملح مستورد سعر الشيكارة بـ130 جنيه وسعر الطن بـ2600 جنيه

ملح شركة السويس سعر الشيكارة بـ145 جنيه وسعر الطن بـ2900 جنيه

سعر سماد الكبريت بنوعيه :

سماد كبرين تربة سعر الشيكارةب ـ60 جنيه وسعر الطن 1200 جنيه

سماد كبريت زراعى سعر الشيكارة بـ250 جنيه وسعر الطن 5000 جنيه

وأرجع عدد من المزارعين ارتفاع الاسعار الى احتياج بعض المحاصيل الشتوية الحالية الى السماح بشكل كبير مثل محصولى البطاطس و"الكوسة" (القرع)، وعدم كفاية حصة المزارع من السماد المدعم بالجمعيات الزراعية، الأمر الذى يساهم في ارتفاع السعر نظراً لزيادة الاقبال عليه في السوق الحر.

وذكرت الجمعية المصرية لموزعي وتجار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى أنه على الرغم من ارتفاع الاسمدة فى السوق الحر فى مصر الا أن أسعار الأسمدة تعد منخفضة طبقا للأسعار العالمية، حيث إن أسعار الأسمدة منخفضة في الخارج لرخص الغاز للمصانع التي تحصل على الغاز بسعر ٢ دولار للوحدة، بينما تحصل عليها المصانع في مصر بسعر ٤.٥ دولارات للوحدة الواحدة، لافتاً إلى أن الغاز يمثل ٦٠٪ من تكلفة المنتج، وهو ما يرفع أسعار الأسمدة في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز.