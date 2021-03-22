شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" وطرق أداء الطلاب للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر
ـ الامتحانات تبدأ يوم 3 أبريل المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.
ـ يؤدى الطلاب الامتحان من المنزل.
ـ جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس كورونا.
ـ وضعت طريقة آمنة للطلاب لتأدية الاختبارات من المنزل.
ـ الامتحان للطلاب من الصف الرابع حتى 2 ثانوى.
ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج.
ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة لكل مادة.
ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها في المنزل.
ـ تعقد بنظام الكتاب المفتوح.
ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.
ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.
ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.
ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.
ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.
ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.