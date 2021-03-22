شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" وطرق أداء الطلاب للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل بدء الاختبارات وطرق أداء الامتحانات.

ـ الامتحانات تبدأ يوم 3 أبريل المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

ـ يؤدى الطلاب الامتحان من المنزل.

ـ جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس كورونا.

ـ وضعت طريقة آمنة للطلاب لتأدية الاختبارات من المنزل.

ـ الامتحان للطلاب من الصف الرابع حتى 2 ثانوى.

ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج.

ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة لكل مادة.

ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها في المنزل.

ـ تعقد بنظام الكتاب المفتوح.

ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.

ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.

ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.

ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.

ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.

ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.