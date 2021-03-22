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مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" وطرق أداء الطلاب للاختبارات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل بدء الاختبارات وطرق أداء الامتحانات.

 

 

ـ الامتحانات تبدأ يوم 3 أبريل المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

 

ـ يؤدى الطلاب الامتحان من المنزل.

 

ـ جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس .

 

ـ وضعت طريقة آمنة للطلاب لتأدية الاختبارات من المنزل.

 

 ـ الامتحان للطلاب من الصف الرابع حتى 2 ثانوى.

 

ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج.

 

ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة لكل مادة.

 

ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها في المنزل.

 

ـ  تعقد بنظام الكتاب المفتوح.

 

ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.

 

ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.

 

ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.

 

ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.

 

ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.

 

 ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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