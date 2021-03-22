شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة 58 ألف منزل وتطوير 113 وحدة صحية.. أبرز أهداف حياة كريمة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، أحد أهم مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشى لحياة الملايين، وذلك من خلال توحيد جهود الدولة، وتنفيذ أنشطة خدمية وتنموية وتوفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان.

ونجحت المبادرة في مرحلتها الأولى في تحقيق نقلة نوعية في حياة الملايين، وهو ما تواصل عمله، حيث تستهدف المبادرة بنهاية عام 2021 تنمية 375 تجمع ريفى، من خلال استهداف عدة مخرجات رئيسية نوضحها فيما يلى:

1. رفع كفاءة 85.827 منزل حيث سيتم تطويرها لتصبح "سكن كريم" من خلال تركيب أسقف ووصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى وغيرها من أعمال التطوير.

2. رفع كفاءة وإنشاء 113 وحدة صحية تخدم أكثر من 1.4 مليون مواطن.

3. إنشاء وتطوير 2950 فصلا جديدا تستوعب أكثر من 117 ألف تلميذ.

4. 222 تجمع ريفى متصل بشبكة طرق مطورة، حيث سيتم رصف 324 كليو متر.

5. تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة في 268 تجمع ريفى.

6. تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة في 361 تجمع ريفى.

7. استهداف تغطية 170 تجمع ريفى بشبكات الصرف الصحى.