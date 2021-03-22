شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في المدن والعواصم العربية اليوم الاثنين 22 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن مواعيد الصلاة اليوم 22 مارس 2021، والتي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، ويحدد جدول مواعيد صلاة المسلمين عن اليوم الاثنين 22/3/2021، ويظهرالجدول مواعيد الصلاة الخمس المفروضة وأيضًا موعد وقت شروق الشمس قرين المدن العربية المحددة.

وإليكم جدول مواقيت الصلاة المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية عن يوم 22 مارس 2021.

مواقيت الصلاة في المدن والعواصم العربية عن يوم الاثنين 22-3-2021

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء ابوظبى 05:02 06:25 12:29 03:56 06:35 07:48 الدوحة 04:13 05:36 11:41 03:08 05:46 07:00 الرياض 04:33 05:55 12:00 03:27 06:05 07:19 الكويت 04:23 05:50 11:55 03:23 06:01 07:18 المدينة المنورة 05:01 06:24 12:28 03:55 06:34 07:47 المنامة 04:16 05:39 11:44 03:12 05:50 07:04 دبى 04:58 06:21 12:26 03:52 06:31 07:45 صنعاء 04:48 06:06 12:10 03:31 06:14 07:24 طهران 04:32 06:05 12:11 03:39 06:18 07:41 عدن 04:46 06:03 12:07 03:25 06:11 07:19 مسقط 04:46 06:08 12:13 03:39 06:18 07:31 مكة المكرمة 05:02 06:23 12:28 03:53 06:32 07:44

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