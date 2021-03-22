أخبار مصر

مواعيد الصلاة في المدن والعواصم العربية اليوم الاثنين 22 مارس

0 نشر
حمدي قاسم 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في المدن والعواصم العربية اليوم الاثنين 22 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن مواعيد الصلاة اليوم 22 مارس 2021، والتي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، ويحدد جدول مواعيد صلاة المسلمين عن اليوم الاثنين 22/3/2021، ويظهرالجدول مواعيد الصلاة الخمس المفروضة وأيضًا موعد وقت شروق الشمس قرين المدن العربية المحددة.

وإليكم جدول مواقيت الصلاة المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية عن يوم 22 مارس 2021.

مواقيت الصلاة في المدن والعواصم العربية عن يوم الاثنين 22-3-2021

المدينة

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

ابوظبى

05:02

06:25

12:29

03:56

06:35

07:48

الدوحة

04:13

05:36

11:41

03:08

05:46

07:00

الرياض

04:33

05:55

12:00

03:27

06:05

07:19

الكويت

04:23

05:50

11:55

03:23

06:01

07:18

المدينة المنورة

05:01

06:24

12:28

03:55

06:34

07:47

المنامة

04:16

05:39

11:44

03:12

05:50

07:04

دبى

04:58

06:21

12:26

03:52

06:31

07:45

صنعاء

04:48

06:06

12:10

03:31

06:14

07:24

طهران

04:32

06:05

12:11

03:39

06:18

07:41

عدن

04:46

06:03

12:07

03:25

06:11

07:19

مسقط

04:46

06:08

12:13

03:39

06:18

07:31

مكة المكرمة

05:02

06:23

12:28

03:53

06:32

07:44

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة في جميع المدن المصرية اليوم الاثنين 22 مارس

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021.. ورابط الاستعلام
منصة الكهرباء الموحدة.. استعلم عن فاتورة الكهرباء وسجل قراءة العداد من المنزل

استخراج بطاقة التموين الجديدة ونقل الزوجة وبدل التالف والفاقد ونقل الزوجة (الرابط)

تعرَّف على تردد قنوات الأطفال 2021.. ميكي وطيور الجنة وMBC 3 وسمسم وماجد

مواعيد الصلاة في المدن والعواصم العربية اليوم الاثنين 22 مارس - صورة أرشيفية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    117,054,168

  • تعافي

    92,630,474

  • وفيات

    2,598,834

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا