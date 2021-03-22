شكرا لقرائتكم خبر عن لجان فنية بإدارات شمال سيناء التعليمية لوضع أسئلة امتحانات الإبتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن تشكيل لجان فنية بالإدارات التعليمية لوضع أسئلة امتحانات المرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الثاني.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية لصفوف النقل من الصف الرابع وحتي الصف الثاني الإعدادي، وذلك بنهاية أشهر مارس الجاري وأبريل ومايو المقبلين.

أضاف رضوان، أنه لن يتم عقد امتحانات للصفوف من الأول الابتدائي وحتي الثالث الابتدائي،لافتًا إلي أن الاختبارات المنصوص عليها متعدد التخصصات، وجميع الاسئلة اختيار من متعدد، وعدد أسئلة كل مادة وفق ما نص عليه الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021.

أشار رضوان، إلي أن معلمي المدارس سيتولون تقييم الطلاب في المواد الخاصة بالأنشطة ، تحت إشراف مدير المدرسة مع اختبار شهر مايو، حيث أن الاختبارات الشهرية فيما تم دراسته خلال الشهر، ويعتبر الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.