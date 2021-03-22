شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أرقام مهمة عن دور المرأة "الطبيبة والممرضة" فى مواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المرأة مردودا إيجابيا فى مواجهة جائحة كورونا سواء بتواجدها ضمن أطقم الأطباء البشرين أو أطقم التمريض.

وخلال احتفالية عيد الأم التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة أن 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة من السيدات.

كما أكدت أن الدولة أولت المرأة دعمًا غير مسبوق فى ظل تحديات كورونا ونرصد فيما يلى 3 أرقام مهمة عن مساهمة السيدات فى مواجهة جائحة كورونا: