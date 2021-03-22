شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة نخل يتابع العمل في مشروع تطوير الشياحة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، انتظام العمل في مشروع تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء، الذي يموله صندوق «بيت الزكاة والصدقات المصري».

وأكد فرج في بيان، علي أنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقوم صندوق «بيت الزكاة والصدقات المصري»، بتطوير تجمع الشياحة بمركز نخل، والاستفادة من مياه السيول في منطقة وسط سيناء باستخدامها في الري والزراعة والاستخدامات الأخرى.

أشار فرج إلى أن مشروع تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء يشمل إنشاء ٢٥ منزلا بدويا ومسجد كبير ومشغل وورش حرفية، بجانب عدد من المشروعات لخدمة أهالي التجمع والتجمعات المحيطة.

وجه فرج الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الدعم الدائم لمحافظة شمال سيناء، وإلى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الجهود المبذولة في تنمية وتطوير المحافظة.

تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء

تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء

تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء

تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء

تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء

تطوير تجمع الشياحة بوسط سيناء