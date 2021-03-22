شكرا لقرائتكم خبر عن «التيار النفاث» ما هو وكيف يؤثر على الطقس؟ الأرصاد الجوية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي تتعرض فيه محافظات الجمهورية لما يعرف ب«التيار النفاث» الذي يصاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.. يتساءل الكثير من المواطنين عن «التيار النفاث» وكيف يحدث؟ وكيف يؤثر على حالة الطقس؟

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن «التيار النفاث» يعبر شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين ويستمر ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وإثارة الرمال والاتربة مع توقعات بسقوط الامطار الخفيفة على بعض مناطق الجمهورية.

يُعرف التيار النفاث، بأنه تيار من الهواء يتحرك بسرعة عبر المستويات العليا من الغلاف الجوي، وعادةً ما يتراوح ارتفاعه بين 9-12 كم، تهب الرياح في التيار النفاث عادةً بسرعة تتراوح بين 95-160 كم/ساعة.

يعمل التيار النفاث كدليل تقريبي للمكان الذي ستسير فيه العواصف أو المنخفضات الجوية، هو أشبه بالطريق السريع لأنظمة العواصف، وبالتالي تشهد المناطق الواقعة أسفل التيار النفاث الكثير من مناطق الضغط الجوي المنخفض، ونتيجة لذلك، يمكن توقع طقس عاصف بشكل مع هطول أمطار في تلك المناطق بشكل عام.

وتشهد المناطق الواقعة جنوب التيار النفاث، درجات حرارة دافئة، إذ يتم جذب الهواء الدافئ نحو مناطق الضغط الجوي المنخفض القادمة من الجنوب، والعكس في شمال التيار النفاث، يمكن توقع درجات حرارة أكثر برودة، إذ يتم سحب الهواء البارد باتجاه المنخفض الجوي قادمًا من الشمال.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين ،مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.