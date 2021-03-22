شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، فجر الأثنين، إلى سقوط أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة .

وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.