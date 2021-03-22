شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة في جميع المدن المصرية اليوم الاثنين 22 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 مارس 2021 في جميع المدن المصرية، والتي أعددتها هيئة المساحة المصرية، ويوضح الجدول مواعيد صلاة المسلمين اليوم، ويظهر من الجدول المعروض مواعيد الصلاة الخمس المفروضة على المسلمين وأيضًا موعد وقت شروق الشمس في المدن المصرية المحددة.

ونعرض خلال الجدولي التالي جدول مواعيد الصلاة المنشور على موقع دار الإفتاء المصرية عن اليوم 22 مارس 2021.

المدينة فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 04:30 ص 05:57 ص 12:02 م 03:30 م 06:07 م 07:25 م الأسكندرية 04:34 ص 06:02 ص 12:07 م 03:35 م 06:13 م 07:31 م طنطــا 04:30 ص 05:58 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:27 م المنصورة 04:28 ص 05:56 ص 12:01 م 03:30 م 06:07 م 07:26 م الزقـازيق 04:28 ص 05:56 ص 12:01 م 03:29 م 06:07 م 07:25 م أسيــوط 04:33 ص 05:57 ص 12:02 م 03:30 م 06:08 م 07:23 م سـوهاج 04:31 ص 05:55 ص 12:00 م 03:27 م 06:05 م 07:20 م بنى سويف 04:31 ص 05:57 ص 12:03 م 03:30 م 06:08 م 07:25 م المنـيـا 04:34 ص 05:59 ص 12:04 م 03:32 م 06:09 م 07:25 م قـــنا 04:28 ص 05:51 ص 11:56 ص 03:23 م 06:01 م 07:16 م أســوان 04:29 ص 05:51 ص 11:55 ص 03:22 م 06:00 م 07:13 م مطـروح 04:44 ص 06:13 ص 12:18 م 03:46 م 06:24 م 07:42 م الغردقـة 04:22 ص 05:47 ص 11:52 ص 03:19 م 05:57 م 07:12 م الخارجـة 04:38 ص 06:01 ص 12:06 م 03:33 م 06:11 م 07:25 م الإسماعيلية 04:25 ص 05:53 ص 11:58 ص 03:26 م 06:04 م 07:22 م دميـاط 04:26 ص 05:54 ص 12:00 م 03:28 م 06:05 م 07:24 م السـلوم 04:53 ص 06:21 ص 12:26 م 03:54 م 06:32 م 07:51 م نويـبع 04:17 ص 05:43 ص 11:48 ص 03:16 م 05:54 م 07:11 م حلايــب 04:15 ص 05:36 ص 11:40 ص 03:06 م 05:45 م 06:57 م شرم الشيخ 04:20 ص 05:45 ص 11:50 ص 03:17 م 05:55 م 07:11 م الفـيــوم 04:32 ص 05:58 ص 12:04 م 03:32 م 06:09 م 07:26 م 06-أكتوبر 04:31 ص 05:58 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:26 م كفر الشيخ 04:30 ص 05:58 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:27 م الحامول 04:29 ص 05:57 ص 12:02 م 03:31 م 06:08 م 07:27 م بلطيم 04:29 ص 05:57 ص 12:03 م 03:31 م 06:08 م 07:27 م طابا 04:18 ص 05:44 ص 11:49 ص 03:17 م 05:55 م 07:12 م راس سدر 04:25 ص 05:51 ص 11:56 ص 03:24 م 06:02 م 07:19 م الطـــور 04:22 ص 05:47 ص 11:52 ص 03:20 م 05:58 م 07:14 م دهب 04:18 ص 05:44 ص 11:49 ص 03:17 م 05:54 م 07:11 م ابوزنيمة 04:24 ص 05:49 ص 11:55 ص 03:22 م 06:00 م 07:17 م راس غارب 04:23 ص 05:49 ص 11:54 ص 03:21 م 05:59 م 07:15 م القصير 04:21 ص 05:45 ص 11:50 ص 03:17 م 05:55 م 07:10 م برنيس 04:18 ص 05:40 ص 11:45 ص 03:11 م 05:50 م 07:03 م سفاجة 04:22 ص 05:46 ص 11:51 ص 03:18 م 05:56 م 07:11 م مرسى علم 04:20 ص 05:43 ص 11:47 ص 03:14 م 05:52 م 07:06 م شلاتين 04:18 ص 05:40 ص 11:44 ص 03:10 م 05:49 م 07:02 م سيدى برانى 04:49 ص 06:18 ص 12:23 م 03:51 م 06:29 م 07:48 م الضبعة 04:40 ص 06:08 ص 12:13 م 03:41 م 06:19 م 07:37 م العلمين 04:38 ص 06:06 ص 12:11 م 03:39 م 06:17 م 07:35 م واحة سيوة 04:54 ص 06:20 ص 12:25 م 03:53 م 06:30 م 07:47 م موط (الداخلة ) 04:43 ص 06:06 ص 12:11 م 03:38 م 06:16 م 07:31 م الفرافرة 04:46 ص 06:10 ص 12:15 م 03:42 م 06:20 م 07:36 م البويطى 04:41 ص 06:06 ص 12:11 م 03:39 م 06:17 م 07:33 م باريس 04:38 ص 06:00 ص 12:05 م 03:31 م 06:10 م 07:23 م المحلة الكبرى 04:30 ص 05:58 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:27 م الحمام 04:30 ص 05:58 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:27 م نجع حمادى 04:30 ص 05:53 ص 11:58 ص 03:25 م 06:03 م 07:18 م بورسعيـد 04:24 ص 05:52 ص 11:58 ص 03:26 م 06:03 م 07:22 م السـويس 04:25 ص 05:52 ص 11:57 ص 03:25 م 06:02 م 07:20 م العريـش 04:19 ص 05:46 ص 11:52 ص 03:20 م 05:57 م 07:16 م الطـــور 04:22 ص 05:47 ص 11:52 ص 03:20 م 05:58 م 07:14 م دمنـهـور 04:32 ص 06:00 ص 12:05 م 03:33 م 06:11 م 07:29 م ادفو 04:28 ص 05:51 ص 11:55 ص 03:22 م 06:01 م 07:15 م اسنا 04:29 ص 05:52 ص 11:57 ص 03:23 م 06:02 م 07:16 م الأقصر 04:28 ص 05:51 ص 11:56 ص 03:23 م 06:02 م 07:16 م القاهرة الجديدة 04:29 ص 05:56 ص 12:01 م 03:29 م 06:07 م 07:25 م توشكى 04:35 ص 05:56 ص 12:01 م 03:27 م 06:06 م 07:19 م الدلنجات 04:32 ص 05:59 ص 12:05 م 03:33 م 06:11 م 07:29 م كاترين 04:21 ص 05:46 ص 11:51 ص 03:19 م 05:57 م 07:13 م السادات 04:32 ص 05:59 ص 12:05 م 03:33 م 06:11 م 07:29 م الصالحية الجديدة 04:27 ص 05:54 ص 12:00 م 03:28 م 06:06 م 07:24 م العاشر من رمضان 04:27 ص 05:54 ص 11:59 ص 03:28 م 06:05 م 07:23 م العاصمة الادارية الجديدة 04:28 ص 05:55 ص 12:01 م 03:29 م 06:06 م 07:24 م العبور 04:28 ص 05:55 ص 12:01 م 03:29 م 06:07 م 07:25 م الفشن الجديدة 04:32 ص 05:58 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:26 م المنصورة الجديدة 04:30 ص 05:58 ص 12:03 م 03:32 م 06:10 م 07:28 م النوبارية الجديدة 04:26 ص 05:54 ص 11:59 ص 03:28 م 06:05 م 07:23 م بدر 04:36 ص 06:03 ص 12:09 م 03:37 م 06:15 م 07:32 م بنى مزار الجديدة 04:26 ص 05:51 ص 11:56 ص 03:24 م 06:02 م 07:18 م بورسعيد الجديدة سلام 04:21 ص 05:49 ص 11:55 ص 03:23 م 06:01 م 07:19 م بئر العبد الجديدة 04:27 ص 05:55 ص 12:00 م 03:29 م 06:07 م 07:25 م توشكى الجديدة 04:36 ص 05:57 ص 12:02 م 03:28 م 06:07 م 07:20 م حدائق العاصمة 04:25 ص 05:52 ص 11:57 ص 03:25 م 06:03 م 07:21 م رشيد الجديدة 04:16 ص 05:45 ص 11:50 ص 03:18 م 05:56 م 07:15 م رفح الجديدة 04:30 ص 05:58 ص 12:04 م 03:32 م 06:10 م 07:28 م سفنكس الجديدة 04:28 ص 05:55 ص 12:00 م 03:28 م 06:06 م 07:24 م شرق العوينات 04:30 ص 05:51 ص 11:56 ص 03:21 م 06:01 م 07:13 م غرب النوبارية 04:25 ص 05:53 ص 11:58 ص 03:27 م 06:04 م 07:22 م

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