شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «أيادي مصر»: المشغولات اليدوية للمرأة تصل للأسواق الدولية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد إعلان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن إطلاق منصة إلكترونية باسم «أيادى مصر»، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى وشركة «إى- أسواق مصر»، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية- بمثابة طوق نجاة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات، ما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالا مهنيا مرموقا.. وتستهدف تلك المنصة التواصل مع منصات دولية للتسويق الإلكترونى والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة فى الأسواق الدولية والمحلية.

جانب من المشغولات اليدوية للمرأة المصرية

وتتمتع مصر بمزايا ونقاط قوة يمكن الاستفادة منها فى التجارة الإلكترونية، وقد أعدت الوزارة رؤية تستهدف دعم نمو التجارة الإلكترونية والتنمية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وتسعى هذه الرؤية للاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية للتجارة الإلكترونية والتغلب على التحديات التى تواجهها، وقد تم وضع هذه الرؤية لتتوافق مع رؤية مصر 2030 ونمو الناتج المحلى الإجمالى.

جانب من المشغولات اليدوية للمرأة المصرية

ويمكن للتجارة الإلكترونية فى مصر أن تلعب دورًا فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، نظرًا لتطلع مصر للاستفادة من قوة التجارة الإلكترونية للمساعدة فى تحفيز الابتكار والنمو والازدهار فى الاقتصاد الرقمى، ودعم التجارة وتعزيزها، وتطوير الأعمال والخدمات الجديدة، وزيادة مستوى المعيشة ورفاهة المواطن.

جانب من المشغولات اليدوية للمرأة المصرية

ويتعاون برنامج الأغذية العالمى مع وزارة التنمية المحلية وشركة إى- فاينانس لتأسيس هذه المنصة الإلكترونية، تماشيا مع أولويات الحكومة لتعزيز الرقمنة؛ نظرا لسعيها إلى استخدام التكنولوجيا فى أنشطة تعزيز وبناء القدرات لدعم المرأة المصرية، وتطوير وتنفيذ حلول تكنولوجية مالية وغير مالية مستدامة تستهدف دعم النساء فى مصر، نظرا لأن برنامج الأغذية العالمى هو المنظمة الإنسانية لمكافحة الجوع وتحسين الحياة فى العالم، وتقدم المساعدة الغذائية فى حالات الطوارئ وتعمل مع المجتمعات المحلية لتحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود، لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والقضاء على الجوع.

جانب من المشغولات اليدوية للمرأة المصرية

وتسعى هذه المبادرة لتعزيز إمكانات التجارة الإلكترونية الريفية فى مصر، وتدعم المبادرة فكرة تحويل حياة وسبل العيش للمجتمعات الريفية فى صعيد مصر، من خلال توسيع نطاق التدخلات التنموية الشاملة، التى يكون فيها الابتكار الرقمى أداة للتغيير.

جانب من المشغولات اليدوية للمرأة المصرية

وتوفر منصة مشروعات المرأة المصرية إمكانية المراقبة والتحكم وتطوير دورها وما تسعى المبادرة لتحقيقه، من خلال منصة عبر الإنترنت، لتمكين المستفيدين وأصحاب المشاريع الصغيرة من بيع منتجاتهم وترويجها عبر الإنترنت.

جانب من المشغولات اليدوية للمرأة المصرية

والمنصة الإلكترونية AyadyMisr.com تتولى تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج، مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية باستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة.

وتتيح المنصة الخدمات المالية لعمليات البيع والشراء والخدمات التمويلية للمنتجين لدعم حركة الإنتاج فى إطار استراتيجية الدولة بشأن التحول الرقمى والشمول المالى لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدير شركة eAswaaqMisr إحدى شركات e-Finance الوطنية خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية بكافة مراحلها، بما فيها تلقى الطلبات وتدبيرها وتوصيلها للمشترى عن طريق البرنامج اللوجستى، وتوفير كتالوج أون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة.

منصة «أيادى مصر»

وقطاعات الأعمال المستهدفة هى: الفخار والخزف، ومنتجات الجلود، ومشغولات خشبية، ومشغولات معدنية، وكروشيه، وتطريز، وملابس، ومفروشات ومنسوجات، وأدوات ومستلزمات منزلية، وأخيرا إكسسوارات.

وتتميز المنصة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة بعرض وبيع المنتجات والخدمات بطريقة جذابة للعملاء، لتمكين المرأة وتسويق منتجاتها، وتوفير فرص عمل غير تقليدية لها، وخفض معدل البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وتقوية قدرات المرأة فى مجال الاتصالات الرقمية ومهارات التسويق والتعبئة والتسعير، وإتاحة المواد الخام ومدخلات ومستلزمات الإنتاج لتسهيل الإنتاج للمرأة، ومعرفة العرض والطلب فى قطاع الحرف اليدوية، إضافة إلى خدمات مالية ومصرفية لمشروعات المرأة، وتطوير مجتمع متكامل للحرف اليدوية ومقدمى الخدمات والمنتجات لعملية الإنتاج، وسوق دائمة تعرض المنتجات والخدمات بطريقة ديناميكية وتصل إلى العميل من مكانه، مع استهداف أسواق محلية وإقليمية ودولية، واستخدام التكنولوجيا فى عرض وبيع المنتجات والخدمات بطريقة مبهرة، مع تقديم الخدمات الترويجية الإلكترونية المستهدفة لدول معينة عبر لغات محددة وفئات عمرية مناسبة وطبقات اجتماعية وثقافية وتعليمية ملائمة، مع الإتاحية 24 ساعة فى اليوم 7 أيام فى الأسبوع، فضلا عن الدعم اللوجستى والفنى والتقنى.

منصة «أيادى مصر»

وتستهدف المنصة إنشاء وتطوير منصة للتجارة الإلكترونية للأسر الريفية، تماشيًا مع استراتيجيات التحول الرقمى والشمول المالى للحكومة، ودعم قطاع الحرف اليدوية والتراث حفاظا على قدرات وهوية الأمة، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتشمل تطوير الحرف التراثية والصناعات التمكينية،

وإنشاء قاعدة بيانات وطنية واحدة لقطاع الحرف اليدوية، وتحويل القطاع من غير رسمى إلى رسمى، ودعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى وزيادة تدفق النقد الأجنبى عن طريق إتاحة فرص التصدير، وميكنة قطاع الحرف اليدوية والإسهام فى دعم القطاع.

ويمكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الريفية أن تتمتع بالقدرة على استخدام المنصات عبر الإنترنت، من خلال توفير التدريب المتخصص بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات فى مجال الإنتاج والتصنيع، وتوثيق الموارد المصرية ومعرفة حجم العرض والطلب، وخلق منافسة بين القرى الريفية لريادة الأعمال فى المنتجات المحلية والحرف اليدوية، ورفع مستوى جودة الحرف اليدوية وتطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار «صنع فى مصر»، وتعظيم الاستثمارات لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والإسهام فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الصادرات وتطوير إنتاج الحرف التراثية والصناعات التمكينية.

وقد شاركت فى إطلاق المنصة وزارة التنمية المحلية، وهى إحدى الوزارات الرئيسية وشريك استراتيجى، وتعد الوزارة المسؤول الأساسى عن التنسيق بين الوزارات والهيئات التنفيذية المحلية لتحسين معيشة المجتمعات المحلية وتحسين آلية تقديم الخدمات.. كما شارك برنامج الأغذية العالمى فى إطلاق المنصة، ويعمل برنامج الأغذية العالمى فى مصر من خلال الخطة الاستراتيجية للبرنامج التى تدعم الشراكات القوية من خلال صميم استراتيجية العمل، فضلًا عن تنفيذ برامج مبتكرة تدعم برامج التنمية المستدامة فى البلدان من خلال شراكات قوية.. وساهمت شركة e-Finance فى إطلاق المنصة عبر التعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وشركة E-finance (شركة رائدة تدير الشبكة المالية للحكومة المصرية) مع رؤية استراتيجية لقيادة التحول الرقمى من خلال تطوير خدمات الدفع الإلكترونى عبر نظام موحد يستفيد من الأطراف الرئيسية فى السوق ونظم الدفع الوطنية، ويعمل مع برنامج الأغذية العالمى وE-finance لدعم الأسر المصرية، لتطوير وتنفيذ حلول تكنولوجية مالية وغير مالية مستدامة لدعم الرجال والنساء والشباب فى صعيد مصر.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إطلاق المنصة بمناسبة يوم المرأة العالمى ويوم المرأة المصرية الذى نحتفل به خلال شهر مارس، وهى أول منصة قومية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع وشحن منتجات الحرف اليدوية والتراثية التى تصنعها السيدات المصريات وأفراد الأسر المصرية، وتتخصص تلك المنصة فى ترويج المنتجات اليدوية للمرأة المصرية بمختلف محافظات مصر، مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالا مهنيا مرموقا، خاصة أن تلك المنصة ستقوم بالتواصل مع منصات الدولية للتسويق الإليكترونى دولية للترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة المصرية بالمحافظات فى الأسواق الدولية والمحلية، موجها لبرنامج الغذاء العالمى على الدعم التقنى الذى قدمه للمنصة الإلكترونية المذكورة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على أن يكون مكون تمكين المرأة وتوفير الموارد اللازمة ضمن مبادرة حياة كريمة ومشروعات تطوير القرية المصرية وتشجيعهن على بدء مشروعات صغيرة ضمن الإطار المتكامل لتنمية القرية المصرية، وبحيث تتعزز قدرات المرأة الريفية وتتنوع مصادر دخلها.

وأضاف أنه أوصى خلال زيارته الميدانية فى قرى محافظة الأقصر بأن تساهم الوزارة أيضا فى التسويق لمنتجات تلك المشروعات الصغيرة مما يشجع على إدماج المرأة فى المجتمع وتمكينها لمساعدة أسرتها، وهو الأمر الذى من شأنه المساهمة بشكل مباشر فى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤية رئيس الجمهورية المتكاملة لتطوير القرية المصرية ورعاية أبنائها.

وأضاف أنه تم تدشين المنصة بحضور الدكتورة مايا مرسى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونواب المحافظين من السيدات والقيادات النسائية المحلية فى وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وإسلام مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة «إى أسواق مصر»، والدكتور منغستاب هايلى مدير برنامج الأغذية العالمى فى مصر، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى «و شركة إى أسواق مصر، إحدى شركات مجموعة اى فاينانس» وتتخصص تلك المنصة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة المصرية، والتواصل مع منصات دولية للتسويق الإلكترونى والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة المصرية بالمحافظات فى الأسواق الدولية والمحلية، الأمر الذى من شأنه المساهمة بشكل مباشر فى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن منصة «أيادى مصر» تمنح الفرصة لجميع السيدات فى كافة المحافظات لتسويق منتجاتهن اليدوية على نطاق واسع وموثوق بدعم قوى من وزارة التنمية المحلية وشركة «إى أسواق مصر» و«برنامج الأغذية العالمى»، حيث نتوجه إليهم جميعاً بالشكر على مشاركتهم الفعالة فى إطلاق منصة «أيادى مصر» لمواكبة أحدث وأيسر الطرق التسويقية لمساعدة سيدات مصر المنتجات على النفاذ لمختلف الأسواق المحلية والعالمية كواحدة من الخطوات الرئيسية الهامة لتمكين المرأة المصرية.

من جهتها، قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية هى التى تحافظ على التراث المصرى وتورثه للأجيال القادمة، وقد تقدمت بالشكر لكل من برنامج الغذاء العالمى وشركة إى أسواق مصر ومجموعة إى فاينانس، على دورهم وجودهم الملموسة فى إطلاق منصة «أيادى مصر» لدعم وتعزيز دور المرأة العاملة فى الحرف اليدوية.

وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى فاينانس» عن سعادته لقيام شركة «إى أسواق مصر» التابعة بإطلاق منصة «أيادى مصر» لدعم المرأة المصرية العاملة فى مجال الحرف اليدوية، بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمى، مؤكداً على ثقته فى الدور البنّاء الذى تلعبه شركة «إى أسواق مصر» فى دعم التجارة الإلكترونية داخل مصر وربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية. وبهذه المناسبة، عبر إسلام مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة «إى أسواق مصر» عن سعادته بإطلاق المنصة فى ظل تعاون مع جهات احترافية لها تاريخ فى دعم المرأة وتنمية المجتمع مثل وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى.

وأضاف: «نعوّل على المحليات لضم أكبر عدد ممكن من السيدات العاملات فى مجال الحرف اليدوية للانضمام إلى المنصة لتكون بمثابة القبلة الرئيسية للحرف والمنتجات التراثية، ومن جانبنا لن نألوا جهداً فى دعم الأنشطة الحرفية للمرأة على منصة (أيادى مصر) من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى والتقنى فيما يخص الوصول للعميل وتحصيل مقابل المبيعات».

وقال: «منصة أيادى مصر هى مشروع متكامل لدعم المرأة المصرية التى نعرف أنها تستحق كل الدعم والمساعدة، ونعرف أنها قد تكون العائل الوحيد لأسرتها فى بعض الأحيان، ولذلك عملنا على تزويد المنصة بكل ما هو لازم لإنجاح سيدات مصر الفضليات فى مهمتهن وتخطى كل العقبات والتحديات». وتابع: «نقول بوضوح إن منصة أيادى مصر هى جهد مصرى مخلص اعتمد على سوابق أعمال (إى أسواق مصر) والخبرات الكامنة من شركتها الأم (إى فاينانس) لتقديم حاضنة محترفة لسيدات مصر تمكنهن من الانطلاق والعمل والربح، بما فى ذلك من دعم لاقتصاد مصر الذى يستفيد من نمو أى مشروع صغير ومتناهى الصغر.. ونحن سعداء بتقديم هذه التهنئة العملية لكل أم وسيدة وفتاة فى يوم المرأة المصرية». وأكد الدكتور منغستاب هايلى مدير برنامج الأغذية العالمى فى مصر، على حرص البرنامج الفعّال للمشاركة فى إطلاق منصة «أيادى مصر» استمراراً للدعم المتواصل من البرنامج لتمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها التنموى فى شتى المجالات ومن خلال مجموعات متنوعة من البرامج والمشروعات الهادفة فى الإساس إلى إحداث التنمية الاقتصادية والمجتمعية بمشاركة رئيسية وريادية من المرأة المصرية مع إتاحة الفرصة لكافة سيدات مصر على اختلاف ثقافاتهم للمشاركة بفاعلية فى جميع المشروعات التنموية.

وشرح محمد غريب مدير عام التكنولوجيا والأسواق الإلكترونية بشركة «إى أسواق مصر»، طبيعة عمل منصة «أيادى مصر»، حيث تكون المنصة متاحة دائماً لجميع سيدات مصر وكافة الأسر العاملة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية وعمليا، سيتسنى لأى سيدة مصرية فتح متجر خاص باسمها على منصة «أيادى مصر» وسيكون المتجر بمثابة موقعها الإلكترونى الخاص، ومن خلاله ستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا، كما تمكنها تلك الميزة من بناء اسم خاص فى عالم التسوق وكسب ثقة وولاء العملاء فى منتجاتها وتسهيل وصول العميل إليها مرة أخرى.

من جهتها، ستوفر المنصة للسيدة المصرية والبائعين الآخرين، خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشترين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة، بما يعنى قدرتها على سحب تلك الأموال من البنوك أو من ماكينات ATM أو إعادة توجيه الأموال لشراء مدخلات الإنتاج أو تحويلها لأى غرض آخر.ولتوفير خدامات الاستشارات لتطوير ودعم السيدات المصريات، ستضم المنصة أيضًا مختلف الجمعيات الحكومية والدولية التى ستزود النساء ببرامج تطوير متخصصة ومصممة خصيصًا من شأنها مساعدتهن على تحسين وتعزيز كفاءتهن الإنتاجية الإجمالية وفعالية المنتج.

كما سيتم دعم السوق من خلال ميزات خدمة الإقراض الرقمى المقدمة من «إى أسواق- مصر» لتزويد النساء بالقروض المالية للازمة من أجل دعم عملياتهن وتحقيق الشمول المالى لهذا القطاع المزدهر باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد المصرى.

وتتماشى المنصة أيضا مع جهود «إى فاينانس» لأن تصبح الشريك الرقمى الأول فى جميع القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى مع تمكين الشمول المالى لجميع هذه القطاعات بما يجعلها تدرك كامل إمكاناتها، الأمر الذى دفع «إى فاينانس» لتأسيس شركة «إى أسواق مصر» المتخصصة فى إنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق المتخصصة من منظور شامل، حيث تقوم بتوفير جميع الخدمات التجارية الداعمة مثل اللوجستيات والتخزين والقروض والتسهيلات الائتمانية والتمويل وبوابات الدفع وغيرها لتمكين التجارة الداخلية وتشجيع الاستهلاك المحلى وترويج الصادرات واستبدال الواردات من خلال ضم جميع الشركاء التجاريين معًا عبر منصة حديثة تعزز سلاسل القيمة.